В Усинскую ЦРБ поступила большая партия кислородных концентраторов

Фото предоставлено Усинской ЦРБ

Новое оборудование, приобретенное при поддержке социальных партнеров, поможет в лечении больных с коронавирусной инфекцией и другими болезнями дыхательных путей.

Как сообщил главный врач Усинской центральной районной больницы Максим Чуркин, при участии предприятий города, в том числе ЛУКОЙЛ-Коми, закуплено 100 кислородных концентраторов. С помощью этих аппаратов медики проводят кислородную терапию для людей с легочной недостаточностью.

Мобильный кислородный концентратор можно установить прямо у кровати пациента, он подключается к обычной розетке. Аппарат выделяет молекулы кислорода из окружающей атмосферы, концентрирует их и выдает в виде потока высокочистого кислорода. Это доступная альтернатива сжатому кислороду, так как отпадает нужда закупать, транспортировать и хранить баллоны под высоким давлением или емкости с жидким кислородом.

– Теперь кислород будет не только в «ковидном» отделении, находящемся на территории больничного городка. Значительная часть коек отделения, располагающегося в поликлинике на Нефтяников, 34 также будет оснащена источниками кислорода, – добавил Максим Чуркин.

Отметим, что с момента начала пандемии ЛУКОЙЛ постоянно оказывает поддержку медучреждениям Коми и НАО. Так, при финансировании компании и на личные средства ее президента Вагита Алекперова было закуплено оборудование для Усинской ЦРБ: аппараты искусственной вентиляции легких, переносной аппарат УЗИ, специализированные кровати, электрохирургический высокочастотный аппарат для проведения сложных операций, бактерицидные облучатели, небулайзеры, тонометры, специализированные морозильные камеры для хранения вакцины и многое другое. При помощи компании создана централизованная система снабжения инфекционного отделения Усинской ЦРБ кислородом и сжатым воздухом, обустроена сеть Wi-Fi на территории больницы.

Компания также помогла медикам Ухты, Печоры и Нарьян-Мара с оснащением палат, средствами защиты и медикаментами.

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