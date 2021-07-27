«Не то бобры, не то бараны»: сыктывкарцы недовольны реставрацией центральной детской площадки

Фото: сообщество Мамочки Сыктывкара

Последние два дня жители столицы Коми активно обсуждают «преображение» площадки у Детского мира в центре города. Горки, качели – всё на месте, однако, если присмотреться, то можно заметит, как после реставрации любимое место отдыха детей и родителей превратилось в место ужаса.

- Мамочки, как вам обновлённая площадка у ДМ? Впечатление, что кисточка в руках «горе-мастеров» была впервые. Да ещё так разошлись, что на реставрацию арт-объекта замахнулись... Почти получилось. Кто интересно принимает такую работу??? В кадре также песочница, которая не дождалась песка с момента её установки... Печально, - недоумевает сыктывкарка у мамочек в одной из столичных групп для матерей.

К посту аноним приложила фотографии зон площадки, которые горе-мастера успели испортить своей покраской.

Фото: сообщество Мамочки Сыктывкара

На многих фото красками был испорчен искусственный газон. Всё выглядит, мягко говоря, страшновато, особенно в местах, где пролита красная краска.

Фото: сообщество Мамочки Сыктывкара

На одном из фото стальная горка тоже была испачкана краской после «обновления» каркаса.

Фото: сообщество Мамочки Сыктывкара

Всех больше горожан впечатлили коты, которых после «реставрации» было не узнать. Местные наперебой сравнивают пушистиков «то с бобрами, то с баранами».

Фото: сообщество Мамочки Сыктывкара

- Лучше б не красили, ужасно стало, - пишет Маргарита Изъюрова.

- Просто ужас. Когда увидела это все безобразие, подумала, откуда у этих горе-художников руки растут, - комментирует Анастасия Некрасова.

- Ну и рукожопы, можно было всё сделать гораздо аккуратней, - возмущена Екатерина Коробова.

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