Череда дождливых дней: эта неделя жителям Коми напомнит осень

Однако вместе с жарой придут и опасные природные явления: грозы, ливни и шквалистый ветер. Фото: Нина ЮШКОВА

В республике сегодня будет облачно, временами дождь, в некоторых районах Коми ожидаются грозы. Ветер будет западным, северо-западным, умеренным на северо-востоке республики – восточным, днем северо-восточным, ночью будет слабым, днём – умеренным.

Так, в северных и центральных районах Коми завтра прогнозируется +11...+13 °C градусов тепла, на юго-западе же столбик термометра покажет +14...+18 градусов. Холоднее всего будет ночью: температура до +5…+7°C.

В столице Коми, 27 июля будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в первой половине ночи будет гроза. Температура ночью +5...+7, днем +14...+16°С. Ветер северо-западный, умеренный.

Однако уже в конце июля ситуация кардинально изменится. Воздух прогреется аж до +28 градусов и июльское солнце еще успеет порадовать жителей Коми.

С 29 июля днем воздух прогреется до +25... +28 градусов, в Заполярье до +20. Ночи также станут куда теплее, - обещают синоптики.

Однако вместе с жарой придут и опасные природные явления: грозы, ливни и шквалистый ветер.

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