Минздрав Коми назвал информацию о вспышке коронавируса в Краснозатонском фейком

В Минздраве Коми опровергли сообщения об очаге COVID-19 в Краснозатонском Фото: Архив "КП"

В сыктывкарском поселке Краснозатонский нет очага распространения коронавируса. Такое заявление сделал региональный Минздрав после того, как в социальных группах с бешеной скоростью начал распространяться слух о сотнях зараженных в день и переполненных больницах.

- На территории поселка Краснозатонский очаг заболевания не выявлен, - цитирует министерство БНК.

В ведомстве также заявили, что за городской больницей Сыктывкара закреплено примерно 15 тысяч человек. Из них у 103 пациентов обнаружен COVID-19, в процентном выражении это всего лишь 0,7%.

Также в министерстве прокомментировали сообщения о невозможности покупки некоторых препаратов из-за их отсутствия. Горожанам посоветовали обратиться в сети госаптек, где можно найти все необходимые лекарства.

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