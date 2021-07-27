В Коми количество зараженных COVID-19 превысило 54 тысячи человек

Число зараженных в Коми превысило 54 тысячи человек
Фото: архив "КП"
В Коми вновь зафиксировано увеличение числа зараженных COVID-19. По состоянию на 27 июля, в республике зарегистрировано 54 063 случая инфицирования. За минувшие сутки показатель заболеваемости вырос еще 278 человек, у которых подтвердился коронавирус.
По данным федерального оперштаба, за прошедшие 24 часа в больницах региона скончались еще семь человек. За все время пандемии было отмечено 1 180 летальных исходов в результате осложнений, вызванных вирусом.
Добавим, что показатель выздоровления также растет. За последние сутки болезнь поборол 91 человек, за все время - 47 258.
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