Экс-министр спорта Коми рассказал о причинах своего увольнения

Фото: пресс-служба Минспорта Коми

Виталий Савилов сегодня, 27 июля, освобожден от должности министра спорта Коми. Соответствующий указ подписал глава республики Владимир Уйба.

Свой уход Савилов прокомментировал в социальных сетях, посвятив данной теме отдельный пост. В своем прощальном письме экс-министр раскрывает причины ухода с должности. По его словам, он был вынужден освободить кресло главы ведомства из-за переезда в другой регион России.

- Сегодня мой последний рабочий день в Министерстве физической культуры и спорта республики. Я перехожу на другую должность и вынужден покинуть Коми, - написал Савилов.

Бывший министр также поблагодарил всех своих коллег и руководство Коми за оказанное ему доверие. Савилов отметил, что работа на посту главы ведомства была для него бесценным опытом, и единственное, о чем он сожалеет, это о не реализованных проектах.

- К сожалению, не все, что было задумано для развития отрасли, удалось воплотить в жизнь. Однако, вместе с коллегами были сделаны определенные шаги, которые, я уверен, заложили фундамент на будущее, - выразил надежду Савилов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Названо имя главного претендента на пост министра спорта Коми (подробности)