В Коми из-за введенных карантинных мер бизнесу окажут финансовую помощь

Заведениям общепита в Коми пообещали финансовую помощь Фото: архив "КП"

В Коми в двух городах введены ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. Речь идет о Сыктывкаре и Ухте, которые являются на сегодняшний день основными очагами заражения COVID-19.

Так, с понедельника, 26 июля, и до середины августа закрываются фуд-корты в торговых центрах, а также рестораны и кафе теперь обязаны перейти на режим работы с 10 утра до 11 вечера. Исключения составляет лишь продажа готовой продукции «на вынос».

В региональном Минэке заявили, что предприятиям, пострадавшим из-за введения антиковидных мер, будет предоставляться финансовая помощь. Так, региональные власти намерены выделить средства на оплату труда работников и на уплату арендных платежей по договорам аренды недвижимого имущества.

- В ближайшее время республиканским кабмином будет подготовлен соответствующий порядок предоставления данных мер поддержки, - заявили в пресс-службе Минэка Коми.

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