Сегодня в Коми только в двух районах не будет дождя

У природы нет плохой погоды. Фото: Нина ЮШКОВА

В республике сегодня будет облачно, в Ухте, Троицко-Печорске, Воркуте, Усть-Цильме временами пройдёт небольшой дождь, в Усинске, Вуктыле, Печоре, Инте ожидается умеренный дождь, зато в Сыктывкаре и Объячево день будет погожим, без осадков.

Ветер будет западным, северо-западным, умеренным, некоторых районах временами порывистый. На северо-востоке республики – восточный, северо-восточный, умеренный.

Так, в северных и центральных районах Коми завтра прогнозируется +10...+12°C градусов тепла, на юго-западе же столбик термометра покажет +16...+18 градусов. Холоднее всего будет ночью: температура до +4…+7°C.

В столице Коми, 28 июля будет облачно с прояснениями. Температура ночью +5...+7, днем +15...+17°С. Ветер северо-западный, западный, умеренный.

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