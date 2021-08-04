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Общество4 августа 2021 15:00

«На повышенных тонах»: связисты научили машины анализировать эмоции при телефонных разговорах

Новая разработка связистов избавляет от необходимости прослушивать многочасовые звонки
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Фото предоставлено компанией Мегафон.

Фото предоставлено компанией Мегафон.

Разработчики МегаФона предложили бизнесу Коми новую систему, которая позволяет анализировать тональность разговоров. Теперь можно в автоматическом режиме выявлять потенциально конфликтные беседы с клиентами и улучшать качество обслуживания.

Как пояснили в пресс-службе МегаФона, эмоциональные аспекты разговора оценивают специальные алгоритмы машинного обучения. Они проводят спектральный анализ звуковых файлов, оценивают колебания звуковой волны и умеют находить эмоциональные реплики. При этом система реагирует и на изменение голоса на фоне стресса. Система обучалась на 30 тысячах разговоров общей длительностью 750 часов и будет дообучаться.

По оценкам аналитиков, компании, которые стремятся оптимизировать работу с клиентами, тратят на анализ звонков отделов продаж и обслуживания большое количество времени. Новая разработка связистов избавляет от необходимости прослушивать многочасовые звонки, выделяя в записи моменты, в которых разговор мог привести к конфликтным ситуациям.

«Рынок речевых технологий в России, по прогнозам аналитиков, вырастет в 2,5 раза в течение пяти лет. Все чаще компаниям не просто необходимо организовать канал коммуникации с клиентом, но и автоматизировать работу для улучшения пользовательского опыта. Наше решение «Разговоры на повышенных тонах» открывает малому и среднему бизнесу возможность усовершенствовать работу с обращениями клиентов, ускорить этот процесс и экономить рабочее время сотрудников для выполнения более сложных задач», – говорит руководитель по интеллектуальным продуктам и развитию онлайн-экосистемы МегаФона Татьяна Плотникова.

Новый сервис будет интегрирован в решение Виртуальная АТС, позволяющее настроить единый многоканальный номер, чтобы принимать на него неограниченное количество звонков от клиентов, распределять вызовы на мобильные и стационарные телефоны, анализировать статистику звонков. Пользователи Виртуальной АТС МегаФона могут подключить опцию для анализа эмоциональной окраски разговоров в личном кабинете и бесплатно протестировать в течение первых шести месяцев.

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