В Сыктывкаре COVID-19 чаще всего болеют люди трудоспособного возраста

Коронавирус не делает скидку на возраст. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Кто чаще болеет коронавирусом - взрослые, пожилые или дети? Мэрия Сыктывкара предоставила еженедельный мониторинг заболеваемости COVID-19 в столице Коми по возрастам.

Так, с 26 июля по 1 августа в Сыктывкаре было зафиксировано 708 человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией. Из них 245 пациентов - мужчины и женщины в возрасте 30-49 лет. На втором месте - категория 50-64 года: тут числятся 153 инфицированных. Замыкает тройку категория 65 и более лет: 128 человек.

86 случаев заболевания коронавирусом зафиксировано у молодых людей 18-29 лет, у подростков 15-17 лет - 14 случаев инфицирования, у детей 7-14 лет - 38 случаев, у малышей от года до шести - 39 случаев. И пять сыктывкарских детей до года заразились коронавирусом в представленную неделю.

Напомним, что из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией в Республике Коми отменены все крупные республиканские мероприятия, посвящённые празднованию 100-летия региона. Такое решение принял республиканский оперштаб вчера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уйба рассказал о причинах отмены празднования 100-летия Коми в 2021 году (подробности)