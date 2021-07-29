Эх, где же наше лето: сегодня дожди ожидаются по всей республике

Со вздохом следим за прогнозом погоды, который обещает, что тепло всё-таки вернётся. Фото: Нина ЮШКОВА

В республике сегодня будет облачно с прояснениями, во всех районах временами пройдёт небольшой дождь, в Троицко-Печорске дождь будет ночью и утром.

Ветер будет северо-западным, местами переменным, слабым.

Так, в северных и центральных районах Коми завтра прогнозируется +12...+14 °C градусов тепла, на юго-западе же столбик термометра покажет +19...+21 градусов. Холоднее всего будет ночью: температура до +4…+7°C, в южных районах +9...+11 °C.

В столице Коми, 29 июля будет облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой дождь. Температура ночью +9...+11 °C, днем +19...+21 °С. Ветер переменный, слабый. Со вздохом следим за прогнозом погоды, который обещает, что тепло всё-таки вернётся.

На неделе тепло всё-таки вернётся, но до среды в Коми удержится холодная для этого периода погода. Среднесуточная температура воздуха ожидается на 4...6 °C, на юге местами и на 8 градусов ниже нормы. Низкая температура ожидается в ночные часы, в пределах 2...7 °C.И днем будет совсем не по-летнему, в северных и центральных районах прогнозируется от 9 °C до 14 °C, на юго-западе - от 15 до 20 °C.

Уже сегодня погода начнёт потихоньку налаживаться, с запада распространится очень теплый воздух. Заметно теплее станут ночи, днем воздух прогреется до 25... 28 °C, в Заполярье до 20 °C, но теплая погода будет сопровождаться грозовыми дождями.

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