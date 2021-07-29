Жители Коми могут быть спокойны за своё здоровье

Данные сформированы на основе расчётов двух реестров Минздрава России - списка привившихся от COVID-19 и списка переболевших коронавирусом. Фото: Анастасия ПОЗДЕЕВА

В Российской Федерации более 21 миллиона человек вакцинировались от новой коронавирусной инфекции, - рассказала вчера Анна Попова, глава Роспотребнадзора.

Также в ходе выступления в Российском обществе "Знание" А. Попова сообщила, что полный цикл вакцинации "Спутником V" осуществили почти 20 млн граждан, также "ЭпиВакКороной" – около миллиона, вакциной, которую создал институт Чумакова - около 300 тысяч граждан.

При этом среди привитых полным циклом - заболевших всего 0,7-0,8% для каждой вакцины, если взять после первой вакцинации (прививки - ИФ) заболевших – 2,5%, - поведала глава Роспотребнадзора.

Данные сформированы на основе расчётов двух реестров Минздрава России - списка привившихся от COVID-19 и списка переболевших коронавирусной инфекцией..

23 июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко доложил, что первый компонент вакцины от COVID-19 в стране ввели около 35 млн человек. Темпы вакцинации, по сообщению Мурашко, выросли почти в два раза.

Напомним, что в Коми поступила партия вакцины «Спутник Лайт», она подойдёт даже тем, кто уже переболел коронавирусом. Всего регион получил более 2,8 тысяч доз препарата.

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