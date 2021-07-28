Ответит на звонки и избавит от спама: в МегаФоне появился голосовой ассистент «Ева»

Фото предоставлено компанией МегаФон

МегаФон запустил голосового ассистента «Еву», который позволит абонентам не пропускать важные звонки, при этом избавит от голосового спама. «Ева» может принять входящий вызов, самостоятельно определить источник и цель звонка, поддержать разговор и отправить расшифровку пропущенного вызова в мессенджер.

Как пояснили в пресс-службе оператора, «Ева» умеет поддерживать полноценную беседу, для этого специалисты компании разработали несколько десятков сценариев диалога, с помощью которых голосовой ассистент может одинаково эффективно обработать звонок от банка или от близкого человека. Например, при звонке из банка с предложением по ипотеке «Ева» самостоятельно уточнит у специалистов все условия, после этого переведет разговор в текстовый формат и отправит абоненту аудио и печатную версию записи в Telegram.

В рамках пилотного проекта бесплатно протестировать голосового ассистента могут несколько тысяч абонентов столичного филиала МегаФона. В Республике Коми «Ева» должна появиться уже осенью.

«В среднем абоненты пропускают около 20% всех входящих вызовов – когда телефон выключен, или неудобно ответить на звонок. «Ева» - эффективный виртуальный ассистент, который поможет не пропустить важную информацию. Всё управление помощником осуществляется через специальный чат в Telegram – для установки не нужно скачивать сторонние приложения. На этапе пилота мы продолжаем совершенствовать решение, дополняя его новыми функциями и возможностями. В будущем «Ева» сможет не только принимать, но и совершать звонки за абонента», – комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Голосовой ассистент разработан в Продуктовой Фабрике МегаФона, где компания создаёт технологичные решения совместно со стартапами. Команда проекта использовала для обучения ассистента базу из нескольких тысяч звонков, привлекла к разработке профессиональных скрипт-дизайнеров, дикторов и продюсеров, чтобы добиться высокого качества диалога.

Подробнее про голосового ассистента можно узнать на сайте.