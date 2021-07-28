В Коми мужчины больше ходят на шопинг, чем женщины

Фото предоставлено компанией МегаФон

Согласно исследованиям социологов, большинство людей подвержены спонтанному шопингу — импульсивные траты совершают 84% покупателей, при этом женщины сожалеют о таких приобретениях чаще (52), чем мужчины (46%). Аналитики МегаФона изучили активность абонентов Республики Коми с помощью обезличенной статистики Big Data ко всероссийскому дню работника торговли и пришли к интересным выводам.

По данным МегаФона, покупатели-абоненты оператора мужского пола составляют 60% от посетителей торговых комплексов в Коми. Удивительно, что молодые люди не только больше времени проводят за интернет-серфингом во время выбора покупок, но и звонят по мобильному. Тогда как, к примеру, в Екатеринбурге и Челябинске на шопинге чаще совершают звонки девушки.

Сильный пол расходует в ТЦ около 780 Гб в сутки, что сравнимо со 120 тысячами минутных роликов онлайн, а голосовой трафик на треть выше, чем у женщин.

Самые общительные и интернет-активные абоненты компании посещают ТРЦ «Июнь» и «Макси» в Сыктывкаре и ТЦ «Куратовский» в Ухте. Из примерочных представленных торговых комплексов генерируется основной интернет-трафик. А на «голосовой» совет друга по покупкам в этих локациях тратится около 2 минут. Интересно, что, находясь в торговых центрах, абоненты МегаФона предпочитают общаться в социальных сетях, в основном Вконтакте и Instagram, и смотреть видеоролики на YouTube.

Самым популярным по подключению к сети «МегаФон» оказался воркутинский салон на ул. Ленина. Более дорогие смартфоны чаще других офисов оператора в Коми приобретают в ТЦ «Норд Хаус» в Усинске. А мобильный личный кабинет устанавливают и любят больше посетители ТРЦ «Июнь» в Сыктывкаре.

Помимо роста трафика в торговые центры, онлайн-розница второй год показывает растущий интерес к формату «покупки на диване». Например, интернет-магазин МегаФона на Урале в первый летний месяц этого года продал на 48% больше смартфонов и на 45% больше аксессуаров, нежели в предыдущем месяце. Эксперты объясняют такие данные трендом на обновление гаджетов перед отпуском. Наиболее популярными смартфонами для продаж на сайте стали «яблочные гаджеты» Apple iPhone 11 и 12 в разной цветовой гамме. Важным фактором принятия решения о покупке в интернет-магазине традиционно являются акционные предложения.