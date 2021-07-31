В субботу в Коми ожидаются дожди

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В субботу, 31 июля, в Коми ожидаются дожди, максимальная температура воздуха составит 24 градуса. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми ожидается переменная облачность. Днем на западе и юге синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозу. В отдельных южных районах ожидается ливень и град, а на остальной территории — местами небольшой дождь. В Коми ожидается южный ветер со скоростью 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 16-21 м/с. Температура воздуха днем составит 19-24 градуса, а на крайнем северо-востоке – 9-14 градусов.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями, утром и днем ожидается ливень и гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. При грозе порывы могут достигать 16-21 м/с. Температура воздуха составит 21-23 градуса.

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