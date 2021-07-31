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Общество31 июля 2021 11:45

В Коми еще 279 человек заразились коронавирусом

Кроме того, три человека скончались
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

По состоянию на субботу, 31 июля, в Коми зафиксировали 27 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 55 173 случая заболевания коронавирусом. За сутки выздоровели 102 человека, а за все время 47 755. За последние сутки в регионе зафиксировали три новых смертельных случая среди больных коронавирусом. За весь период пандемии в республике скончались 1206 человек, у которых диагностировали эту болезнь.

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