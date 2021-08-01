В воскресенье в Коми ожидаются дожди с грозами

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В воскресенье, 1 августа, в Коми ожидаются дожди, максимальная температура воздуха составит 24 градуса. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет облачно с прояснениями. В регионе ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и ливни. Синоптики прогнозируют западный ветер со скоростью 6-11 м/с. При этом местами порывы могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит 19-24 градуса, а на крайнем северо-востоке – 13-18.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь. Синоптики прогнозируют юго-западный и западный ветер со скоростью 6-11 м/с. При этом порывы могут достигать 16 м/с . Температура днем составит 20-22 градуса.

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