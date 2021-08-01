В Коми еще у 281 человек подтвердился коронавирус

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По состоянию воскресенье, 1 августа, в Коми зафиксировали 281 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в Коми зафиксировали 55 454 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки выздоровел 141 человек. За весь период пандемии из больниц выписали 47 896 пациентов. За последние сутки скончался один человек, у которого диагностировали коронавирус. За весь период пандемии в Коми зафиксировали 1207 смертельных случаев среди таких пациентов.

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