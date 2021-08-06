«Мы не можем поверить в это»: в Коми скорбят по погибшим в страшном пожаре братьям Артеевым

Семья Михаила Артеева. Фото: личный архив Артеевых.

4 августа в посёлке Щельяюр Ижемского района произошёл страшный пожар, который унёс жизни двух молодых мужчин – Артеевых Михаила и Геннадия.

Напомним, пожар полностью уничтожил два дома, дом, где погибли два брата, сгорел полностью, огонь быстро перекинулся на соседский, где жила многодетная семья, уничтожил почти всё имущество. Сейчас по факту гибели двух мужчин 1986 и 1988 года рождения на пожаре проводится проверка.

Смерть мужчин стала большим ударом для родных, близких и друзей. Они до сих пор не могут поверить, что весёлых и добродушных Артеевых нет больше с ними.

- Как же так? Не верится в происходящее. Светлая память! - пишут в соцсетях знакомые и незнакомые погибшим мужчинам люди.

- У Елены, супруги Михаила, остался сын-подросток, который будет расти без отца, - рассказала «Комсомольской правде-Коми» подруга семьи Артеевых Любовь Губкина. - Мальчик сейчас очень тяжело переживает утрату папы. Мы не можем поверить в это!

По словам Любови, вдове сейчас приходится заниматься организацией похорон обоих братьев. Елена своими силами будет хоронить и мужа, и его брата. Геннадий был холостым, своей семьи у него не было. И Елене сейчас приходится нелегко и морально, и финансово.

Общие друзья помогают Елене, собирают деньги на похороны. Откликаются на помощь односельчане. У погибших из родственников в селе есть пожилая мать.

- Если кто-то из добрых людей поможет семье, мы будем признательны за любую помощь, - просит Любовь.

Если вы хотите помочь вдове Елене Артеевой, можете оказать помощь, отправив деньги на карту по номеру телефона 89041079388 (получатель Филиппова Анна Николаевна).

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