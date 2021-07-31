Ухтинский конный клуб "Палитра" приглашает волонтёров помочь в подготовке лошадей к зиме

Фото: конно-спортивный клуб "Планета"

А Ухте необходима помощь конно-спортивному клубу "Планета" в подготовке к зимнему сезону, сообщило сообщество «Палитра новостей».

Конно-спортивный клуб приглашает горожан присоединится к акции "Помощники конного двора", тем самым поддержать развитие конного спорта в клубе, и в Ухте в целом.

- На конюшню прибыло несколько машин опилок, нужна помощь волонтеров, чтобы перенести в мешках опилки в укрытие от дождя и снега, - сообщили в группе клуба «Планета». – Лошадям необходима мягкая подстилка под ногами круглый год.

После работы волонтерам предложат пообщаться с животными, угостить лошадей морковкой или яблоками. Волонтеров ждут 1 августа в 10:00 по адресу п. Шудаяг, ул. Тимирязева, 35/24.

В Сыктывкаре конно-спортивный клуб «Аврора» тоже обращался за помощью волонтёров. Там 5 июня состоялась генеральная уборка территории, убирали оставшиеся после пожарища следы. Основные завалы, больше десяти грузовиков, после страшного пожара, который случился в ночь с 19 на 20 января этого года, вывезли еще зимой.

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