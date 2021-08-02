Синоптики рассказали, какая погода будет в Коми на неделе

Дождь на выходных освежил республику. Фото: Нина ЮШКОВА

В республике сегодня будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер будет в основном юго-западным, слабым, на северо-востоке республики – южным с переходом на западный, умеренным.

Температура ночью +10...+12 °С, днем + 20...+22 °С, на крайнем северо-востоке днём +14...+16°С, - рассказывает гидрометцентр по региону.

В столице Коми, 2 августа будет переменная облачность, во 2-й половине ночи небольшой дождь, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +12...+14 °С, днем +22...+24°С. Ветер юго-западный, умеренным.

Прогноз на первую рабочую неделю августа

На неделе прогнозируется выше неё от 2 °С на юге до 4°С — на крайнем севере. Долгожданное тепло придет в Заполярье. По ночам везде ожидается в пределах 9...14 °С. В дневные часы 18...23 °С, при поступлении очень теплого воздуха во вторник в южных районах, в среду в юго-восточных прогрев будет достигать 28 °С. Но под влиянием обширного циклона в первую половину недели теплая погода будет сопровождаться кратковременными дождями, местами ливнями и грозами, при грозе не исключено и шквалистое усиление ветра до 20 м/с и более.

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