В Роспотребнадзоре рассказали, когда в Коми COVID-19 начнёт отступать

Александр Горелов также отметил, что сегодня в 80% случаях россияне болеют дельта-штаммом коронавируса. Фото: Нина ЮШКОВА

"Пока не будет сформирован коллективный иммунитет, будут новые вспышки заболевания": напряженная ситуация с COVID-19 может сохраняться максимум в течение трех лет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала "Россия 1". Он добавил, что коронавирус начнет отступать, если в России будет 60% вакцинированных, но пока в стране этих показателей не достигли.

В Роспотребнадзоре отметили, что вакцинация делает организм человека устойчивым почти ко всем штаммам COVID-19, особенно, от тех, которые сегодня бушуют в России.

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