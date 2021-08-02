70 школьников из усинских сел отдохнут на море благодаря ЛУКОЙЛ-Коми

Северным детям - моря и солнца!

Благодаря поддержке ЛУКОЙЛ-Коми более 70 юных северян проведут три недели в одном из лучших российских детских санаториев «Вита». Ребят ждут отдых на черноморском побережье, увлекательная программа мероприятий и, конечно, незабываемые летние впечатления.

В путешествие к морю отправились ребята в возрасте от 8 до 16 лет из сел и деревень городского округа «Усинск»: Мутного Материка, Денисовки, Захарвани, Щельябожа, Усть-Лыжи, Усть-Усы, Колвы и Пармы.

Впереди у ребят 21-дневная смена в санатории «Вита» в Анапе. Сегодня это – одна из лидирующих детских оздоровительных и лечебных здравниц России. Близкое расположение к морю, собственная медицинская и диагностическая база, качественная инфраструктура и обустроенная территория лагеря являются визитной карточкой санатория уже много лет.

Уникальная особенность лагеря – собственная развлекательная и образовательная программа «Детская республика Виталия». Страна «Виталия» представляет собой модель государства, где дети могут полностью погрузиться в жизнь страны и понять, как что устроено: от управления городом и работы законодательной власти до строительства инфраструктурных объектов и благоустройства. В «республике» постоянно работает биржа труда, где дети могут устроиться на «работу», раскрыть свой потенциал, и «прокачать» новые навыки.

Всего этим летом по путевкам от ЛУКОЙЛ-Коми отдохнут на море 110 мальчишек и девчонок из усинских сел и деревень.

Подобные путешествия давно стали традиционными в рамках благотворительного проекта «Каникулы с ЛУКОЙЛом». Цель таких поездок – поощрить одаренных детей, добившихся успехов в учебе, творчестве и спорте, вывезти детей из глубинки на отдых к морю. Проект «Каникулы с ЛУКОЙЛом» реализуется в Республике Коми с 2005 года. Благодаря ему юные северяне в разные годы уже побывали на черноморском побережье, в Москве, Сочи, Перми, Рязани, Астрахани, Калининграде, Волгограде и Крыму.

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