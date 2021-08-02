В Коми река унесла жизнь 15-летнего подростка

В Коми утонул 15-летний ребёнок.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Ещё один ребёнок погиб на воде в Коми. Река не пощадила 15-летнего подростка.
30 июля стало страшным днём для родителей 15-летнего парнишки, который утонул в местечке Заречье в Сыктывкаре. Как обычно дети купались в устье реки Сысолы. Их было четверо.
Как рассказывают сами подростки, "вода была им по колено". Они играли на мелководье.
Но в какой-то момент мальчик 2006 года рождения оступился и провалился в яму. Подростка затянуло быстро, он погиб на глазах у друзей, сообщает "Комиинформ".
В тот же день Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд СПАС-Коми регионального Комитета ГО и ЧС начал поиски ребёнка на воде, которые два дня не давали результата.
Тело мальчика обнаружили на дне реки в 80 метрах ниже по течению от места купания 31 июля и подняли на поверхность. Соболезнуем родным и близким.
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