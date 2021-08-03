В двух районах Коми жара будет сопровождаться грозами

В Коми вернулась июльская жара. Фото: Нина ЮШКОВА

Согласно обновленному прогнозу погоды, в республике с 3 по 4 августа местами ожидаются кратковременные дожди. Зато тёплый ветерок не испортит настроения.

Как сообщает региональный метеоцентр, осадки прогнозируются в Ижемском, Ухтинском, Вуктыльском, Троицко-Печорском, Прилузском, Сысольском районах.

Температура воздуха днём не опустится ниже +20 даже в северных районах республики, а в крайних восточных районах Коми столбик термометра покажет аж до +30 градус. Было бы здорово, но жара в Прилузском и Сысольском районах будет сопровождаться грозой и кратковременным дождём. Ночью же ожидается понижение температуры до +10 градуса.

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