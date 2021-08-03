В Сыктывкаре за минувшие выходные выявлено более 20 нарушителей масочного режима

Фото: администрация Сыктывкара

В Сыктывкаре за выходные выявлено свыше 20 нарушителей масочного режима – таковы итоги рейда правоохранителей со сотрудниками администрации города за минувшие выходные. На горожан, пренебрегающих средством профилактики распространения коронавируса, составлены протоколы об административной ответственности.

Соответствующие рейд провели по торговым точкам города.

В субботу, 31 июля, проинспектировали Центральный рынок и Автопавильон по улице Морозова, торговый центр «Июнь», а также торговые точки по улицам Чкалова и Огородной.

В воскресение, 1 августа проверили торговые центры «Парма» и «Июнь», торговые комплексы по улицам Чкалова, 28 и Орджоникидзе.

Организации за нарушение профилактических мер вызовут в Сыктывкарский городской суд.

Стоит отметить, что рейд на предмет соблюдения масочного режима и других мер профилактики коронавируса в торговых точках не разовая акция, администрация города и правоохранители будут и впредь следить за соблюдением основных мер профилактики ковида.

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