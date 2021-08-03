В Коми срочно собирают деньги на лечение 5-летней девочки из многодетной семьи

Фото: Егор АРТЕМЬЕВ

Лизе из Воркуты всего 5 лет, но она уже столкнулась со столькими испытанием, сколько не выпадает порой взрослым. Девочка родилась на 35-ой неделе с весом 2 400 гр. Врачи сразу же поставили ребенку неутешительные диагнозы: ДЦП и эпилепсию.

Радостной выписки, фотографа и шаров не было: Лиза с мамой первые месяцы жизни девочки жили в больнице. Сейчас юной воркутинке уже пять лет и она научилась сидеть, но ходить она не может. К тому же, ко всем проблемам со здоровьем добавились еще и болезни глаза и зубов. На лечение последних девочке нужно более 50 тысяч рублей.

У Лизы есть еще старшая сестра Варя и младший брат Глеб. Сумма для лечения челюсти Лизы неподъемная для многодетной семьи. Они просят неравнодушных жителей Коми помочь им в их беде.

На сегодняшний день уже собрана практически вся сумма: осталось совсем чуть-чуть - около 10 тысяч рублей.

Если вы хотите и можете помочь Лизе и её семье, то это можно сделать удобным для вас способом, описаным на официальном сайте благотворительного фонда.

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