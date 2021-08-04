Уйба рассказал о причинах отмены празднования 100-летия Коми в 2021 году

Фото: пресс-служба главы Коми/

Глава Коми Владимир Уйба рассказал о причинах отмены празднования 100-летия республики в 2021 году. Об этом говорится в его видеообращении к жителям.

Уйба отметил, что в Коми прошло заседание оперативного штаба. Там обсуждалось празднование столетия республики. Уйба отметил, что сейчас в регионе действует указ, вводящий режим повышенной готовности. Согласно документу, проводить массовые мероприятия в Коми запрещено. Глава Коми отметил, что программа празднования векового юбилей республики предусматривает целый ряд таких событий. Речь, в частности, идет о шествиях, гуляниях, концертах и салютах.

– Поэтому принято единогласное решение перенести эти мероприятия на 2022 год, – отметил Уйба.

Глава республики добавил, что все остальные пункты программы, не носящие массовые характер, проведут в намеченные ранее сроки.

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Юбилейные мероприятия переносятся на следующий год