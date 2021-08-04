Сегодня по Коми ожидаются грозы

Всем прекрасного дня! Фото: Нина ЮШКОВА

В республике сегодня, 4 августа, будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. По всему региону, кроме Воркуты, ожидаются грозы. Ветер будет в основном юго-западным, слабым, на северо-востоке республики – юго-восточным, слабым.

Температура ночью +13...+17 °С, днем + 23...+26 °С, на крайнем северо-востоке днём +23...+25°С, рассказывает гидрометцентр по региону. В Воркуте сегодня будет настоящий летний день! Повезло!

В столице Коми 4 августа будет переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. утром и днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +12...+14 °С, днем +22...+24°С. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Эх, не было бы дождя с грозой, пошли бы снова на пляж купаться.

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