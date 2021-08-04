На обновление тепловых сетей пяти городов Коми направлено свыше 600 млн рублей

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Коми филиал «Т Плюс» разместил информацию о реконструкции теплосетей на специальном сайте, сообщает пресс-служба компании.

Жители городов присутствия Коми филиала ПАО «Т Плюс» могут ознакомиться с информацией о перекладках тепловых сетей на специальном сайте, здесь размещены сведения о самых крупных и продолжительных работах по реконструкции магистральных и квартальных трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, Инте и Воркуте.

- По каждому объекту указаны объемы работ, плановые сроки их проведения, размещены карты-схемы, предусмотрена возможность обратной связи для жителей, - уточняют в компании.

В 2021 году компания «Т Плюс» существенно увеличила инвестиции в теплосетевую инфраструктуру регионов присутствия. На обновление тепловых сетей пяти городов Республики Коми направлено свыше 600 млн рублей. Комплекс мероприятий включает техническое перевооружение и ремонт более 12 км коммуникаций, замену тепловой изоляции, благоустройство территорий после ремонтных работ.

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