«Давайте жить дружно»: сыктывкарцы раскрасили обычную теплотрассу во дворе картинками и цитатами из советских мультфильмов

Фото: сообщество в соцсетях Один хороший человек

В Сыктывкаре жильцы домов 18 и 22 по улице Димитрова продолжают облагораживать сквер, расположенный между домами. Чудесное перевоплощение – теплотрасса, проходящая у сквера, засияла новыми красками, волшебным взмахом кисти с них исчезли все ругательные слова. Теперь на трубах нарисованы позитивные иллюстрации и цитаты из советских мультфильмов.

«Давайте жить дружно»

Вдохновил на идею и оказал помощь в реализации задумки Один Хороший человек Василий Полевой. Кстати, не в первый раз мотивирующий сыктывкарцев на великие дела.

Фото: сообщество в соцсетях Один хороший человек

На трубах появились знакомые всем надписи из мультфильмов, черепашка Тортилла и крокодил Гена. По одной стороне трубы красуется большая надпись «Давайте жить дружно» и приглашает в сквер отдыхающих, напоминая, что в этом месте началась новая жизнь.

Фото: сообщество в соцсетях Один хороший человек

Ранее на трубах любили «позависать» люди, ведущие асоциальный образ жизни. Сквер в целом просто задыхался – он был излюбленным местом любителей спиртного и не только, на лесоучасток приводили своих собак для того, чтобы они справили свои естественные нужды.

Угадаем с трёх нот! Фото: соцсети.

Меняем жизнь к лучшему!

Жильцы соседних домов дружно взялись за дело – совместно с Василием Полевым стали выходить на субботники, приводить в порядок место, а, главное, привлекали к участию своих детей. И, правда, кто, если не мы сами начнём менять мир вокруг себя к лучшему!

Весёлые соседи, счастливые друзья! Фото: соцсети.

Большой вклад в развитие сквера внёс Василий Полевой, он ежедневно патрулирует сквер, и уже все в округе знают, что употребить спиртное в сквере больше не получится, да и «большие дела» собаки вежливо предложат убрать хозяину.

Любим Гену. А вы? Фото: соцсети.

Благодаря предпринимателю, мастеру по работе по дереву Василию Адамчуку, уже появились мультгерои – добрый советский чебурашка и современный милый единорог, постепенно создадутся и другие арт-объекты.

Ну мимо этого призыва сложно пройти без эмоций. Фото: соцсети.

Сделан для сквера и «музыкальный инструмент»: тут заиграла гитара.

Фото: сообщество в соцсетях Один хороший человек

Желающих менять мир пока мало

На покраску труб вышли всего несколько семей, но им полностью удалось воплотить в жизнь задумку. Семьи домов на Димитрова точно знают, что прекрасное будущее создаётся только своими руками, и приучают детей жить «хорошо и красиво».

Фото: сообщество в соцсетях Один хороший человек

- Многие из родителей понимают всю важность личного примера детям и приходят внести свой вклад в благоустройство сквера вместе с детьми. И среди таких осознанных родителей есть Надя Мишарина. Надя со своей дочкой приходит сюда постоянно, и от ее постоянной заботы сквер становится лучше. Вот и в этот раз она с дочуркой нашла время и возможность прийти (на покраску труб). Будет ли ее дочка после этого мусорить? Не думаю, потому что она уже сама помогает убираться в сквере и знает, что значит убрать брошенную бумажку или банку, - рассказал Владимир Веретенников, активист проекта Один Хороший человек.

Фото: сообщество в соцсетях Один хороший человек

Работы по благоустройству сквера продолжаются, желающие помочь, могут написать в сообщения сообщества Один Хороший человек.

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