В Коми в четверг будет тепло и пройдут дожди

Лето в Коми продолжается. Фото: Екатерина САВЕНКО

В Республике Коми продолжается истинное лето. Специалисты ЦГСМ Коми представили прогноз погоды в регионе на 12 августа 2021 года.

Итак, в республике синоптики обещают переменную облачность, ночью местами кратковременный дождь, туман. Днем в северных районах кратковременный дождь, в южных районах местами небольшой дождь. В отдельных районах утром и днем гроза. Ветер южной четверти 5-10 м/с, днем местами порывистый до 14 м/с. Температура ночью +8...+13, днем +21...+26, местами +15...+20°С.

В столице республики прогнозируют переменную облачность и без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура ночью +11...+13, днем +23...+25°С.

12-14 августа по региону ожидается II-III класс пожароопасности, местами в северных и западных районах I класс пожароопасности.

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