В Сыктывкаре на эжвинских дачах крупный волк преследовал велосипедистку

Фото Сергея Жданова.

Вчера днём на эжвинских дачах горожане видели крупного волка. Девушка-очевидец Валентина Белова пишет в соцсетях, что зверь бежал за её велосипедом и, видимо, хотел напасть. К счастью, зверя спугнули неравнодушные граждане.

- Эжвинцы, будьте аккуратнее! - Пишет Валентина. - Я ехала на велосипеде, между обществом «Южное» и «Полюс» за мной погнался волк. Он побежал за велосипедом.

Девушка утверждает, что хищник очень крупный и не боится людей. Если бы не попутная машина, которая спугнула зверя, неизвестно бы чем дело кончилось.

- Спасибо парню с девушкой на сером Хондае, - благодарит неравнодушных граждан Валентина. - Они проводили меня на машине до моего общества.

Пользователи соцсетей наперебой комментируют произошедшее, пишут, что видели серого не раз в этих местах. Дачники всерьёз опасаются за свои жизни. И даже боятся теперь ходить в ближайшие лесочки за ягодами и грибами.

- Мы тоже видели дня три назад на остановке Ромашка, но думали, что собака, очень похоже на волка, - пишет Алена Ветошкина. Другие утверждают, что видели зверя в СТ «Тюльпан».

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