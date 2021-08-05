Под ливневым дождем и удары молний: сыктывкарцы спасли застрявшего под капотом авто котенка

Сейчас котику ничего не угрожает, он в надежный руках. Фото Татьяны Королевой.

3 августа в столице республики ночью развернулась целая операция по спасению бездомного котенка – бедолагу вызволяли из-под капота автомобиля у дома на Морозова 105. Малыш застрял в механическом плену и истошно кричал.

В спасении бездомыша приняли участие множество людей: сотрудники ГИБДД, неравнодушные горожане и, в том числе, сыктывкарка Татьяна Королёва, которая первая услышала писк малыша и не прошла мимо.

- Я выбежала из дома незадолго до закрытия магазина, еле успевала… Услышала, что доносится писк от машины. Сначала подумала, что котенок пищит на крыше автомобиля, но там его не увидела. Ко мне подошли молодые люди и подключились к поискам малыша, - вспоминает Татьяна Королёва.

Далее началась слаженная операция по которебенка: сначала позвонили в дежурную часть полиции, потом в ГИБДД. Последние быстро нашли хозяина машины, связались с ним. Оказалось, что хозяин машины сейчас в отъезде – находится в Москве, и ключи от авто у него с собой! Но он быстро нашёл того, кто смог подойти и помочь. Немного усилий и малыш уже был в надёжных руках!

Малыш был грязный и истошно мяукал. Фото: скрин видео.

- Маленький комочек сильно испугался. Мы вытащили его тощего, грязного, но, главное, живого и невредимого. Дома я его быстро привела в порядок – сложно поверить, но теперь он голубоглазый блондинчик. Правда, малыш испытал стресс, теперь с трудом подпускает к себе человека. Пока он находится у меня на передержке, но вскоре после того, как малыш придёт в себя, мы будем подыскивать ему новую семью, - поделилась с «Комсомолкой» новостями о малыше Татьяна Королева.

Татьяна Королёва выражает благодарность всем участникам процесса.

- Видимо, так и должно было случиться. В эту ночь шёл ливень, сверкали молнии и гремел гром. Я вся вымокла, коленки на штанах затёрлись, босоножек расклеился, но я всё равно чувствовала себя счастливой, ведь была спасена маленькая жизнь. Не зря я поспешила в эту ночь в магазин, судьба такая! – подытожила собеседница.

- Наши сотрудники всегда стараются помочь, делают всё, что в их силах. Недавно вот доставляли мальчика до Детской республиканской больницы, он получил травму, нужно было немедленно передать его в руки врачей. Животных спасать приходится нечасто, но приятно осознавать, что благодаря неравнодушным горожанам и работе ГИБДД была спасена маленькая жизнь, - прокомментировали спасение которебенка в пресс-службе столичного ГИБДД.

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