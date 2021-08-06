Северный ветер принесет в Сыктывкар передышку от летнего зноя

Фото: Марина Лобанцева.

Коми ЦГСМ представляет прогноз синоптиков на 6 августа в Республике Коми. Жара наконец0-то спала. Будет комфортно и приятно.

Как прогнозируют специалисты-синоптики, в Коми ожидается облачная с прояснениями погода. Местами вдруг выпадет небольшой дождь, в крайних восточных районах наморосят кратковременные осадки. Местами будет гроза и даже сильный дождь, не забывайте зонтики. Однако в Заполярье будет преимущественно без осадков. Правда, по ночам местами расползется коварный туман.

Ветер традиционно северо-западный 7-12 м/с, при грозе распсихуется - порывами 15-20 м/с. Температура ночью +6...+11, в крайних восточных районах +12...+17, днем в южных районах +17...+22, в северных районах +14...+19, в Воркутинском районе +20...+25°С.

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура ночью +7...+9, днем +19...+21°С.

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