Сыктывкарский приют для собак «Друг» приглашает волонтеров на уборку сена

Уборка сена - это весело, классно и очень здорово! Фото: приют Друг.

Сыктывкарский приют для бездомных собак «Друг» приглашает волонтёров принять участие в субботнике - уборке сена. Мероприятие запланировано на субботу, 7 августа, в 10-11 часов. Погоду в этот день синоптики обещают благоприятную: солнечную и без дождя.

Как говорится в сообщении сотрудников приюта, сено уже куплено, оно сложено за территорией приюта в тюках. И до осенних дождей сено необходимо перетаскать на сеновал.

Сено надо убрать до осенних дождей. Фото: приют Друг.

Сено очень выручает питомцев приюта зимой, оно спасает собак от дикого холода. Поэтому хотя бы час личного времени внесёт лепту в благое дело.

Когда волонтеров много, тогда и дело спорится быстрее. Фото: приют Друг.

И это совершенно не тяжело, уверяют организаторы мероприятия, в прошлом году переноска сена прошла весело и с кучей положительных эмоций.

В прошлом году с сеном справились быстро. Фото: приют Друг.

- За 4 часа нужно разворошить шесть огромных тюков, запихать их в мешки и занести на территорию. Двум работникам даже за несколько дней не справиться, так как нужно выполнять еще и основную работу по приюту: варку, уборку и разнос воды, - объясняют в приюте.

Пёсики тоже помогают. Фото: приют Друг.

Прошлая зима была крайне суровой, из-за морозов неравнодушные жители Коми за несколько дней разобрали десятки собак по домам, чтобы животные не замерзли. Сейчас сено может спасти собаку в дикие холода.

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