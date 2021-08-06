В Коми коронавирус унес жизни 11 человек за сутки

Статистика пугает. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 6 августа в Республике Коми 282 подтвержденных случаев COVID-19, с начала пандемии коронавирусом заразились 56 845 человек.

Скончались от инфекции всего на данный момент 1 258 пациентов, 11 новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 48 517 человек (за сутки выздоровели 157 пациентов).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коми попала в шестерку регионов страны, ситуация с COVID-19 в которых вызывает наибольшую тревогу