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ЗДОРОВЬЕ6 августа 2021 11:50

В Коми коронавирус унес жизни 11 человек за сутки

Озвучены новые данные
Источник:kp.ru
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Статистика пугает.

Статистика пугает.

Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 6 августа в Республике Коми 282 подтвержденных случаев COVID-19, с начала пандемии коронавирусом заразились 56 845 человек.

Скончались от инфекции всего на данный момент 1 258 пациентов, 11 новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 48 517 человек (за сутки выздоровели 157 пациентов).

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