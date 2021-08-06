Социальное развитие усинских сел продолжает поддерживать ЛУКОЙЛ

Фото: Лукойл-Коми.

ЛУКОЙЛ продолжает поддерживать социальное развитие усинских сел. В рамках соглашения о сотрудничестве с Республикой Коми в муниципалитете строятся и реконструируются детские сады, врачебные амбулатории, ведутся работы по обеспечению социальных объектов и населения чистой питьевой водой. Реализацию проектов на месте оценили глава муниципального образования городского округа – руководитель администрации городского округа «Усинск» Николай Такаев и представители ЛУКОЙЛ-Коми.

И детсад, и амбулатория

В этом году будет введен в эксплуатацию детский сад в селе Щельябож, рассчитанный на 45 мест. В новом детском саду будет три группы, которые разделены на игровые и спальные зоны, есть универсальный зал для занятий спортом и музыкой. Сад оснащен современной мебелью и оборудованием. На очереди – ввод в строй детского сада в селе Мутный Материк.

При поддержке предприятия в Щельябоже построена современная врачебная амбулатория. Ввод объекта ожидается после проведения процедуры лицензирования. В Мутном Материке разработан проект по реконструкции сельской врачебной амбулатории с оборудованием дневного стационара. Предусмотрено строительство жилья для медиков, теплого гаража для автомобиля скорой помощи.

Только чистую воду

Однако, чтобы эти объекты полноценно функционировали, в обоих населенных пунктах необходимо провести реконструкцию систем водоснабжения. К примеру, в Мутном Материке химический состав воды из действующей скважины не соответствует нормативам: превышены показатели содержания железа и аммиака, что в целом соответствует ситуации в наших широтах.

В скором времени на скважине установят современную станцию водоподготовки, после чего детский сад, сельская врачебная амбулатория, школа будут получать качественную воду, соответствующую нормам СанПиН. Кроме того, на территории Мутного Материка установят водоразборные колонки, чтобы обеспечить чистой питьевой водой всех жителей села.

Система водоподготовки будет модернизирована и в Щельябоже. По предварительным подсчетам, на эти два проекта нефтяники направят порядка 100 миллионов рублей. Работы в этом направлении в Щельябоже планируется завершить до конца текущего года, в Мутном Материке – в 2022-м.

Для людей

Напомним, в Усинске уже есть опыт реализации таких проектов. Особенно остро в последние годы вопрос стоял в Усть-Усе и Новикбоже, где есть артезианские скважины, но характеристики воды в них также оставляли желать лучшего. Поэтому людям пока приходится фильтровать воду самим.

Монтаж систем водоподготовки в этих населенных пунктах уже завершен. В Усть-Усе смонтирована и подключена к водоводу новая станция водоподготовки, которая позволит снабжать население чистой питьевой водой. В Новикбож перенесена станция водоподготовки из Усть-Усы, она отремонтирована, модернизирована и готова к эксплуатации.