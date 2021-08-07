В субботу в Коми до 21 градуса

Фото: Нина ЮШКОВА

В субботу, 7 августа, в Коми ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, максимальная температура воздуха составит 21 градус. Об этом сообщает ЦГМС республики.

Утром в Коми местами ожидается туман. Ветер С 3-8 м/с. Температура воздуха днем составит 16-21 градус. В восточной части республики местами ожидаются кратковременные дожди. Днем в Инте, Печоре и Вуктыле он местами будет сильным. Температура воздуха днем составит 13-18 градусов.

В Сыктывкаре будет малооблачно без осадков. Синоптики прогнозируют северный ветер со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха днем составит 19-21 градус.

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