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Общество8 августа 2021 8:00

В воскресенье в Коми до 21 градуса

Местами в республике пройдут дожди
Источник:kp.ru
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Фото: Нина ЮШКОВА

Фото: Нина ЮШКОВА

В воскресенье, 8 августа, в Коми ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, максимальная температура воздуха составит 21 градус. Об этом сообщили в ЦГМС республики.

В отдельных восточных районах кратковременный дождь, в Инте, Усинске и Печоре он будет сильным. Синоптики прогнозируют северный и северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха днем составит 16-21 градус, местами 12-17.

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность без осадков. Синоптики прогнозируют северный ветер со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха днем составит 19-21 градус.

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