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Общество8 августа 2021 11:30

За сутки в Коми 281 человек заразился коронавирусом

Кроме того, еще трое пациентов скончались
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

По состоянию на воскресенье, 8 августа, в Коми зафиксировали 281 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в Коми зафиксировали 57 409 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки выздоровели 118 человек. За весь период пандемии из больниц выписали 48 738 пациентов. За последние сутки скончались трое больных коронавирусом. За весь период пандемии в республике зафиксировали 1269 смертельных случаев среди людей с таким диагнозом.

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