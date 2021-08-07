Спасла брата из огня: Путин подписал указ о награждении медалью школьницу из Усинска

Валерия Удот: «Героем себя не считаю». Фото: личный архив семьи Удот

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За отвагу на пожаре» 10-летней Валерии Удот из Усинска Республики Коми. Документ опубликован на портале правовой информации.

В указе отмечено, что школьница награждена медалью «за отвагу, смелость и решительность, проявленные в экстремальных условиях».

Фото: скриншот с Официального интернет-портала правовой информации

Напомним, что пожар случился в ноябре прошлого года в Усинске, загорелся двухэтажный дом. Огонь стремительно «поедал» деревяшку, в которой проживает 72 человека! Жители, побросав всё, выбегали из своих квартир, времени на колебания не оставалось. Не растерялась и 10-летняя Валерия Удот, которая в тот злополучный день осталась дома вместе с 4-летним братом без родителей. Буквально через минуту девочка сообщила отцу, что к их дому прибыла пожарная машина. Мужчина объяснил, что нужно делать и помчался к детям.

А дальше всё развивалось очень стремительно. Через дверь выйти на улицу девочке не удалось: ветхое здание уже начало разрушаться, снаружи дверь заблокировала упавшая деревянная балка. Лера не растерялась: распахнула окно (благо, первый этаж), передала в протянутые руки множества соседей брата и стала вылезать сама вместе с кошкой. В последнее мгновение мейн-кун Нюша, видимо, от стресса, выскочила из рук и юркнула обратно в горящий дом.

Отец девочки Юрий Удот рассказал «Комсомолке», что о новости узнали в городской группе автолюбителей..

- Дочь обрадовалась награде, но отнеслась ко всему спокойно. Мы ей сообщили, что это не просто награда, а ещё и ответственность. Лера не очень любит быть в центре внимания, она активный и весёлый ребёнок, но шума вокруг себя не любит. Конечно, мы всей семьёй гордимся за своего ребёнка, - пояснил отец Валерии Удот.

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Благодаря её отваге и самообладанию семье удалось избежать трагедии (подробности)