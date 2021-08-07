Актриса из Сыктывкара Екатерина Ковальчук снялась в клипе Little Big... с усами

Фото: из личного архива Екатерины Ковальчук

Актриса из Сыктывкара Екатерина Ковальчук снялась в клипе популярной российской рейв-группы Little Big. Екатерина Ковальчук появляется на 33 секунде клипа на песню Moustache («Усы»).

Фото: из личного архива Екатерины Ковальчук

В видеоролике она идёт по пляжу в бирюзовом купальнике и приковывает к себе взгляды окружающих, в том числе исполнителей песни – вокалистки группы Little Big Софьи Таюрской и победительницы «Евровидения» 2018 года из Израиля Нетты.

Фото: скриншот клипа Little Big

В клипе всех девушек «украшают» усы, в том числе Екатерину Ковальчук, Софью Таюрскую, Нетту, Екатерину Варнаву. Усы также прицепили на померанского шпица, который в руках у К. Ковальчук.

Фото: из личного архива Екатерины Ковальчук

О своем участии в съемках актриса рассказала в своих соцсетях, она добавила, что было весело и увлекательно. «С усами идет больше?»: спросила у своих подписчиков Екатерина Ковальчук.

Не всем подписчикам Екатерины понравился её образ для клипа.

- Как же это стрёмно смотрится! Мир сошёл с ума! Дичь! – пишут возмущённые комментарии пользователи соцсетей.

Однако многим Катя с усами понравилась, среди них известные персоны, такие как ведущая «Орла и решки» Юлия Коваль, актриса Лиза Моряк, олимпийский чемпион Илья Ильин и другие. Публичные персоны оценили шуточную задумку клипа.

Почти за сутки клип набрал более миллиона просмотров.

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