Юго-восточный ветер принесет в Коми грибные дожди

Пора в лес на тихую охоту. Фото: Екатерина САВЕНКО

Синоптики озвучили прогноз погоды в Республике Коми на 9 августа 2021 года. Комфортно, дождливо, нежарко.

В регионе ожидается переменная облачность, местами пройдёт небольшой дождь, на юго-западе днём небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северный 6-11 м/с, в западных районах юго-восточный 2-7 м/с. Температура комфортная: ночью +2...+7, местами +8...+13, днем +16...+21°С.

В Сыктывкаре синоптики обещают переменную облачность, ночью преимущественно без осадков, а вот утром и днем пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура приятная: ночью +9...+11, днем +16...+18°С.

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