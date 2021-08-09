В Прилузье обновленный Центр культуры и досуга откроет двери в декабре

Облицовка фасада. Фото: минкультуры Коми.

Завершение всех ремонтных работ в Межпоселенческом центре культуры и досуга в Прилузском районе запланировано на 20 декабря 2021 года, сообщает минкультуры Коми.

Напомним, с целью создания комфортных условий в Центре культуры и досуга в Объячево проводится модернизация, на которую в 2021 году выделено 34,2 млн рублей из всех уровней бюджета. На сегодняшний день завершены демонтажные работы по отделке поверхностей стен, полов и потолков, а в зрительном зале установлен подвесной акустический потолок. Сейчас проводится ремонт фасадов: утепление, монтаж подсистемы и панелей.

Между прочим, на базе Центра культуры и досуга работают 37 клубных формирований, в которых жители занимаются декоративно-прикладным, музыкальным, хореографическим и театральным искусством.

КСТАТИ

Учреждение модернизируется в рамках национального проекта «Культура», в рамках которого капитальный ремонт также проходит в Детской художественной школе Вуктыла и Детской школе им. С. И. Налимова Выльгорта.

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