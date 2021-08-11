Лодка есть, а плавать нельзя: бюрократическая волокита лишает жителей Коми возможности передвигаться

Чтобы с Приуральского пригнать лодку до райцентра - Троицко-Печорска, местные жители должны преодолеть расстояние в 120 километров. Фото: Нина ЮШКОВА

Вчера поселок Приуральский и деревню Еремеево Троицко-Печорского района посетила делегация во главе с Владимиром Уйбой. Местные жители подняли перед главой Коми один из самых актуальных вопросов труднодоступных местностей, касающийся главного для них средства передвижения – традиционной деревянной лодки. Как пройти процедуру регистрации новой или провести технический осмотр уже рабочей лодки, если для этого нужно выезжать за пределы своей местности?

Чтобы с Приуральского пригнать лодку до райцентра Троицко-Печорска, местные жители должны преодолеть расстояние в 120 километров – сидя за мотором, потратив немало бензина, времени и сил, показать специалисту ГИМС (Государственной инспекции маломерных судов), оформить документы и отправиться в обратный путь. К тому же, перед выездом надо подать заявление на технический осмотр лодки на портале Госуслуг, а интернет в Приуральском слабоват, в Еремеево и вовсе отсутствует. Пенсионерам, работающим гражданам очень сложно выделить на эту процедуру времени и денег, а ведь у кого-то в наличии имеется и не одна лодка.

Новую самодельную деревянную лодку, которую местные жители делают испокон веков, но сейчас зарегистрировать её невозможно, так как сотрудники ГИМС потребуют техническую документацию, а она отсутствует. Остаётся один вариант – идти в суд, а это не по силам местным жителям.

Глава Коми увидел вариант решение проблемы – было предложено организовать работу сотрудников ГИМС на местах с выездом в труднодоступный населённый пункт. Пока этот вопрос будет прорабатываться.

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