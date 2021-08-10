Синоптики обещают жителям Коми теплый вторник

В Коми продолжается лето. Фото: Екатерина САВЕНКО

Лето продолжается, друзья. В Коми сегодня, 10 августа 2021 года, будет тепло и без осадков. О погоде расскажем подробнее.

Специалисты Коми ЦГСМ обещают в республике переменную облачность, ночью местами небольшой дождь и туман. Днём преимущественно без осадков. Ветер на востоке северный, на западе восточный и юго-восточный 4-9 м/с. Температура в регионе ожидается ночью +7...+12, днем +20...+25, местами, кроме юго-запада, ночью +1...+6, днем +14...+19°С.

В Сыктывкаре синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью небольшой дождь, днём преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью +8...+10, днем +22...+24°С.

По данным специалистов Управления ГО и ЧС, 10-11 августа по республике будет преобладать II, местами III класс пожароопасности, в Ижемском районе установится IV класс горимости. 12 августа будет преобладать в северных районах I-II класс пожароопасности, в южных районах III класс. Будьте бдительны.

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