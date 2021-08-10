В Сыктывкаре главу «Особого детства» Юлию Посевкину оштрафовали за организацию митинга

Юлия Посевкина. Фото: личный архив.

Сыктывкарка Юлия Посевкина признана виновной в организации весенних несанкционированных протестных акций. Об этом сообщила сама глава общественной организации «Особое детство» на личной страничке в соцсетях.

По ее словам, суд установил её вину в организации митингов в Сыктывкаре, Москве и Санкт-Петербурге и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Сама своей вины Посевкина не признаёт. Она утверждает, что во время действий протестов была дома и лечила свою сломанную ногу.

— Суд признал меня организатором митингов. В этом меня обвинила наша полиция, пока я сидела дома со свеже сломанной ногой. Ирония в том, что это единственный митинг за последние годы, в котором я не смогла принять участие, — написала Юлия.

К своему наказанию женщина относится с юмором и заявила, что нынешняя судимость ее даже украсила.

— Мне кажется, судимость мне к лицу, — заключила глава «Особого детства», прикрепив к посту селфи.

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