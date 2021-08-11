Власти Коми назвали новые сроки строительства школы в Приуральском

В. Уйба с делегацией посетили главный объект поселка – многострадальную приуральскую среднюю школу. Фото: Нина ЮШКОВА

История с многострадальной приуральской средней школой, которая уже много лет находится в аварийном состоянии, получила новый виток. Власти назвали новые сроки строительства и его завершения. Ой ли.

Пока прогнозы не обнадёживают – озвучен аж 2023 год старта строительства по новому проекту. Напомним, деревянная средняя школа в посёлке Приуральском, что в Троицко-Печорском районе Коми, служит школьникам и учителям верой и правдой более 40 лет, в 2012-ом году школа был признана аварийной. План по строительству нового объекта (школа, интернат, детский сад), фигурировавший в трёх госпрограммах, появился в 2013 году, но сроки старта стройки неоднократно сдвигали. Подрядчики просто опасаются браться за объект, который нужно возводить в труднодоступном месте.

Школа рассыпается просто на глазах.

В этом году в марте Центр обеспечения организации и проведения торгов в очередной раз провёл на сайте госзакупок аукцион на строительство школы в Приуральском. Несмотря на то, что цена выросла до 592 миллионов, подрядчика не нашлось,

Когда построят

– Мы сейчас пересматриваем проект строительства – старый оказался неподъемный, и к тому же сложный в дальнейшей эксплуатации. Будем искать подрядчика на один лот – и на проектирование, и на строение, – пояснил во время рабочей поездки в Троицко-Печорский район глава региона Владимир Уйба и даже обозначил сроки строительства. – Со всеми бюрократическими проволочками в лучшем случае мы выйдем на строительство в 2023 году – после завоза по «зимнику» строительного материала.

Некоторых местных жителей напугали такие сроки ожидания строительства новой школы, а кто-то, наоборот, обрадовался – ещё немного терпения, и детей будет радовать новое здание,

– Уже практически заканчивается 2021 год, в 22-ом надо полгода уйдёт на создание проекта, далее ещё полгода будет происходить экспертиза. Это в том случае, если найдётся подрядчик, – объяснял В. Уйба. – Подрядчикам выгоднее брать лёгкие проекты, где нет проблем с логистикой, нет необходимости организовывать строительные вагончики для строителей. Мы надеемся, что всё-таки кто-то возьмётся за строительство и, конечно, посодействуем этому.

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