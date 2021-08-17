В затопленном лагере «Черноморская зорька» в Анапе для детей из Коми восстановили Wi-Fi

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

В республиканском санатории «Черноморская зорька», где отдыхают дети из Коми, восстановлены все коммуникации. Об этом сообщили в администрации Сыктывкара. На место событий выехали сотрудники городской мэрии, чтобы проверить ход восстановительных работ.

Они рассказали, что в корпусах, где проживают дети, сухо и чисто: туда вода не попадала. Также сообщается, что с территории лагеря ведется откачка воды и земля уже практически сухая. Дети чаще всего проводят время на улице, играя на свежем воздухе. В лагере также восстановлен свет и подключен Wi-Fi для возможности выхода в Интернет в любое время.

Для детей организуются мероприятия на открытом воздухе

- Ситуация находится на контроле Главы Республики Коми Владимира Уйба. Эвакуация детей в другое место на данный момент не требуется, - заявили в пресс-службе мэрии.

В корпусах дождевой воды нет и не было, заявили в мэрии

Напомним, 13 августа лагерь затопило после обильных дождей. Родители детей рассказывали, что в «Черноморской зорьке» вода по колено, а в ней плавают мертвые животные и экскременты. Через два дня ситуация в лагере полностью стабилизировалась, сообщили в региональном Минобразования.

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